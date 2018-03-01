"Газпром" не согласен с решением арбитража Стокгольма по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа

"Газпром" подтвердил, что Стокгольмский арбитраж взыскал с него в пользу украинского "Нафтогаза" 4,6 млрд долларов, пишет РИА "Новости".

Газовый концерн теперь намерен оспаривать это решение суда всеми возможными способами.

По заявлению "Газпрома", суд не учел снижение закупок газа европейскими клиентами.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Стокгольмский арбитраж частично удовлетворил требования "Нафтогаза" в споре с "Газпромом" о контракте на транзит. Суд признал, что объемы транзита топлива в 2009-2017 годах были недостаточными.