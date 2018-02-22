Уголовное дело об изнасилованиях в челябинском интернате передано в центральный аппарат СК России

По поручению Александра Бастрыкина уголовные дела по факту нарушения половой неприкосновенности воспитанников челябинского интерната, а также халатности руководства учреждения переданы в центральный аппарат СК России, сообщила Накануне.RU официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России провести исчерпывающий комплекс следственных действий по указанным уголовным делам, установить все обстоятельства произошедшего, а также конкретных должностных лиц из числа руководства учреждения, контролирующих органов, допустивших нарушение прав несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

СК обратился к СМИ и общественности с просьбой не тиражировать недостоверную информацию и не делать преждевременных выводов.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в один из детдомов в Челябинской области приезжал 51-летний мужчина, которого мальчики знали под именем Сергей. Сотрудники учреждения заранее "готовили" мужчине детей, с которыми злоумышленник отправлялся на "отдых": мальчики с ним рыбачили, а потом он насиловал их. По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержан 51-летний местный житель, причастный к совершению преступлений. По уголовному делу признаны потерпевшими 7 несовершеннолетних детей.

В настоящий момент с руководителем детского дома расторгнут трудовой договор, а четыре сотрудника учреждения на период проведения следственных действий отстранены от работы.