Стрельба в школе Флориды: более 50 раненых

На территории школы Stoneman Douglas в американском городе Паркленд, в штате Флорида, один из учеников открыл стрельбу.

В результате происшествия один человек погиб, еще 50 пострадали, сообщает Fox News. Детей эвакуируют из школы, а пострадавших увозят машины скорой помощи. В учебном заведении насчитывается более 3 тыс. школьников и 129 преподавателей.

По данным телеканала WSVN 7 News, подозреваемого удалось задержать. Это один из учащихся.

О происшествии уже проинформирован президент США Дональд Трамп. Глава государства обсудил случившееся с губернатором Флориды Риком Скоттом, он также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.