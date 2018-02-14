В Москве появится Центр социокультурной реабилитации инвалидов Дианы Гурцкой

В Москве откроют Центр социокультурной реабилитации Дианы Гурцкой. Соответствующее распоряжение, подписанное мэром города Сергеем Собяниным, опубликовано на официальном сайте столичного правительства.

"В целях совершенствования деятельности по социально-культур­ ной реабилитации инвалидов в городе Москве создать Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Центр социокультурной реабилитации Дианы Гурцкой" Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (сокращенное на­ именование - ГБУ ЦСКР Дианы Гурцкая) с закреплением за ним иму­щества на праве оперативного управления в установленном порядке", - говорится в документе.

Новый центр будет нацелен на предоставление инвалидам, в том числе детям-инвалидам, услуг по социокультурной реабилитации. Учредителем Центра определен Департамент труда и социальной защиты населения Москвы.

Обязанности по контролю за выполнением распоряжения возложены на вице-мэра Москвы Леонида Печатникова.