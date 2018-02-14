В лондонском "Хитроу" произошел "серьезный инцидент" на взлетном поле

Серьезный инцидент произошел 14 февраля утром на взлетном поле в крупнейшем лондонском аэропорту "Хитроу".

Как сообщил РИА Новости представитель аэропорта, в происшествие были вовлечены два транспортных средства. При этом взлетное поле остается открытым.

Газета Daily Mail сообщила, что в аэропорт вызывали полицию и инцидент связан с "двумя сотрудниками". Непосредственно к пассажирам ЧП не относится, перебоев в авиасообщении не ожидается.

Passengers evacuated from Heathrow Airport after 'serious accident' on airfield https://t.co/WF8HijNlYK — Rani GilL (@ranigill7) 14 февраля 2018 г.

"Пассажиры по крайней мере одного самолета сообщили, что им было сказано покинуть самолет после инцидента", - пишет издание.

Отметим, "Хитроу" - самый загруженный аэропорт Европы и один из десяти самых крупных в мире.