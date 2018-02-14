Визит Грудинина на Алтай закончился скандалом. "Справедливороссы" поддержали КПРФ, их исключили из партии

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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
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ЧВК под ударом: кто погиб в долине Евфрата и почему это стало возможно? За несколько дней нет фото- и видеоподтверждений с места событий. Некоторые блогеры сообщают о том, что тела погибших и раненые уже доставлены в Россию, но нет никаких подтверждений и этому. Между тем, группе расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) стало известно о гибели 7 февраля на берегу Евфрата как минимум четырёх россиян, среди которых выходцы из Свердловской и Калининградской областей.
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"Ошибка датчика скорости – лишь фактор развития "особой ситуации", а не главная причина крушения" В СМИ появилась информация о том, что пилоты нескольких джетов за неделю до крушения Ан-148 жаловались на проблемы с датчиками скорости, сообщил telegram-канал Mash: только за 4-5 февраля в аэропорту Шереметьево зарегистрировали семь подобных ситуаций. Аналитики отмечают, что предупреждение от Росавиации о возникновении таких неполадок появилось только на следующий день после крушения лайнера "Москва - Орск".
14.02.2018
происшествия ;  | комментариев: 2
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14.02.2018 14:12 Мск (16:12 Екб)
политика | Сибирский ФО | В России
Визит Грудинина на Алтай закончился скандалом. "Справедливороссы" поддержали КПРФ, их исключили из партии
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Павел Грудинин, встреча с жителями Екатеринбурга (2018) | Фото: Накануне.RU

"Справедливая Россия" исключила из своих рядов партийцев, поддержавших Павла Грудинина. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "СР", 14 февраля на заседании бюро совета алтайского отделения партии "Справедливая Россия" было принято решение об исключении главы партийной ячейки Павловского района Алтайского края Александра Басалаева. Как отмечается, причиной стало нарушение устава партии, а также действия, наносящие вред политическим интересам "СР".

(2018)|Фото: пресс-служба Справедливой России

Ранее, 8 февраля, из партии с той же формулировкой был исключен руководитель отделения "Справедливой России" в Новичихинском районе Иван Новиков.

Отметим, что на пресс-конференции Павла Грудинина в Барнауле сразу несколько алтайских "справедливороссов" выступили в поддержку кандидата от КПРФ и широкой коалиции национально-патриотических сил. Бывший руководитель Павловского районного отделения "эсеров" Александр Басалаев заявил, что, несмотря на то, что руководство их партии приняло решение поддержать на выборах действующего президента Владимира Путина, но руководимое им отделение выступает за кандидата КПРФ. Характерно, что в ответ на это в Компартии призвали всех желающих вступать в ее ряды.

(2018)|Фото: из аккаунта пресс-секретаря КПРФ Вероники Лапиной

В местном отделении коммунистов Накануне.RU рассказали, что действительно наблюдают приток волонтеров из других организаций, среди них и партия "Справедливая Россия".

"Эсеры" уже обвинили КПРФ в "явной провокации". Глава регионального отделения "справедливороссов" обвинил во всем местного политтехнолога Виталия Булдакова, который на прошлых выборах работал с их партией.

"Получается, специально к приезду Павла Грудинина коммунисты организовали провокацию. Какую-то сиюминутную выгоду они получат, но стратегически это ошибка с их стороны", - цитирует "Банфакс" руководителя исполкома "Справедливой России" в Алтайском крае Владислав Вакаева.

В КПРФ, между тем, отмечают, что не оказывали никакого давления на лидеров "Справедливой России".

"Приток волонтеров со стороны "СР" был предсказуем. На их съезде в поддержку Путина высказались только 84% делегатов, соответственно 16% делегатов представляют если не сторонников левого кандидата, то уж против Путина - точно. Потому надо пользоваться этим "ресурсом". Однако, мы понимаем, что такие открытые выступления против линии партии будут наказываться, потому лидеров общественного мнения от "СР" мы не подбиваем на это, не заставляем и никак не подкупаем. Открытые выступления - это их решения, а если это еще руководители местных отделений - то решения партактива, очевидно", - пояснил Накануне.RU блогер, член КПРФ, бывший пресс-секретарь алтайского крайкома КПРФ Юрий Красильников.

Отметим, что ранее местные отделения "Единой России" и "Справедливой России" в штабе Владимира Путина объявили о том, что объединяются для поддержки действующего президента на выборах. К этому заявлению также присоединилось руководство партии "Родина," Патриотов России" и "Зеленых".

Другие новости по темам: Справедливая Россия, Грудинин, выборы 2018, Путин, Единая Россия, КПРФ, Родина, Алтайский край
14.02.2018 14:12 Мск | Иван Зуев
16:12 Екб


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Визит Грудинина на Алтай закончился скандалом. "Справедливороссы" поддержали КПРФ, их исключили из партии
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