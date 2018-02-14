Визит Грудинина на Алтай закончился скандалом. "Справедливороссы" поддержали КПРФ, их исключили из партии

"Справедливая Россия" исключила из своих рядов партийцев, поддержавших Павла Грудинина. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "СР", 14 февраля на заседании бюро совета алтайского отделения партии "Справедливая Россия" было принято решение об исключении главы партийной ячейки Павловского района Алтайского края Александра Басалаева. Как отмечается, причиной стало нарушение устава партии, а также действия, наносящие вред политическим интересам "СР".

Ранее, 8 февраля, из партии с той же формулировкой был исключен руководитель отделения "Справедливой России" в Новичихинском районе Иван Новиков.

Отметим, что на пресс-конференции Павла Грудинина в Барнауле сразу несколько алтайских "справедливороссов" выступили в поддержку кандидата от КПРФ и широкой коалиции национально-патриотических сил. Бывший руководитель Павловского районного отделения "эсеров" Александр Басалаев заявил, что, несмотря на то, что руководство их партии приняло решение поддержать на выборах действующего президента Владимира Путина, но руководимое им отделение выступает за кандидата КПРФ. Характерно, что в ответ на это в Компартии призвали всех желающих вступать в ее ряды.

В местном отделении коммунистов Накануне.RU рассказали, что действительно наблюдают приток волонтеров из других организаций, среди них и партия "Справедливая Россия".

"Эсеры" уже обвинили КПРФ в "явной провокации". Глава регионального отделения "справедливороссов" обвинил во всем местного политтехнолога Виталия Булдакова, который на прошлых выборах работал с их партией.

"Получается, специально к приезду Павла Грудинина коммунисты организовали провокацию. Какую-то сиюминутную выгоду они получат, но стратегически это ошибка с их стороны", - цитирует "Банфакс" руководителя исполкома "Справедливой России" в Алтайском крае Владислав Вакаева.

В КПРФ, между тем, отмечают, что не оказывали никакого давления на лидеров "Справедливой России".

"Приток волонтеров со стороны "СР" был предсказуем. На их съезде в поддержку Путина высказались только 84% делегатов, соответственно 16% делегатов представляют если не сторонников левого кандидата, то уж против Путина - точно. Потому надо пользоваться этим "ресурсом". Однако, мы понимаем, что такие открытые выступления против линии партии будут наказываться, потому лидеров общественного мнения от "СР" мы не подбиваем на это, не заставляем и никак не подкупаем. Открытые выступления - это их решения, а если это еще руководители местных отделений - то решения партактива, очевидно", - пояснил Накануне.RU блогер, член КПРФ, бывший пресс-секретарь алтайского крайкома КПРФ Юрий Красильников.

Отметим, что ранее местные отделения "Единой России" и "Справедливой России" в штабе Владимира Путина объявили о том, что объединяются для поддержки действующего президента на выборах. К этому заявлению также присоединилось руководство партии "Родина," Патриотов России" и "Зеленых".