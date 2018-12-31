"Возможно, в последний раз". Патриарх Кирилл призвал патриарха Варфоломея отступиться от легализации раскольников

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил послание патриарху Константинопольскому Варфоломею в ответ на его письмо, в котором тот сообщал о своих последних действиях на Украине. Текст послания обнародован на сайте РПЦ.

Патриарх Кирилл написал, что он с "болью, недоумением и возмущением" прочитал письмо Варфоломея о легализации раскольников.

"То, что Вы называете "поместным собором", стало собранием раскольников под прикрытием имени Святой Константинопольской Церкви. Что это, как не легализация украинского раскола, которой Вы публично обещали не допустить?" - вопрошает предстоятель РПЦ.

Он призвал "отказаться от участия в политической авантюре". В противном случае, по мнению патриарха Кирилла, Варфоломей навсегда перестанет быть первым в православном мире.

Напомним, Константинопольский патриархат допустил грубое нарушение канонического права: вторгся на территорию другой поместной церкви; "снял анафему", наложенную другой церковью, на что не имел права; "отменил" передачу Киевской митрополии в состав Московского патриархата, хотя 30-летний срок давности подобных вопросов, установленный Вселенскими соборами, истек еще в начале XVIII века; принял в общение раскольников; объявил их новой "православной церковью" вместо канонической УПЦ; намерен дать им "автокефалию". Все это было сделано на основании якобы существующих особых привилегий Фанара, которые никогда не имели общецерковного признания и не признаются ни одной церковью в настоящем.

Как сообщало Накануне.RU, недавно патриарх Кирилл обратился ко всем поместным церквям с призывом не признавать украинских раскольников.