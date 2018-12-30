30 Декабря 2018
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

Семьям погибших в ДТП на трассе Нефтеюганск – Ханты-Мансийск выделят по миллиону рублей

Семьям погибших и пострадавших в аварии 29 декабря на трассе Нефтеюганск – Ханты-Мансийск будет оказана финансовая помощь из средств резервного фонда Югры. Соответствующее распоряжение подписала губернатор автономного округа Наталья Комарова, сообщили Накануне.RU в пресс-центре правительства региона.

Всего на эти цели будет направлено более 8 млн руб. Так, семьям погибших будет выделено по 1 млн руб. Каждому пострадавшему, получившему тяжелые травмы, выделено по 300 тыс. руб. Тем, кто получил травмы средней тяжести, выделено по 200 тыс. руб., а тем, кто получил легкие травмы, – по 100 тыс. руб.

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Кроме того, в соответствии с распоряжением на базе Сургутского социально-оздоровительного центра создан пункт комплексной помощи пострадавшим, родным и близким погибших.

Напомним, накануне на 817-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в том числе автобуса, перевозившего вахтовиков. Шесть человек погибли, 18 получили травмы различной степени тяжести. СКР возбудил уголовное дело.  

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Семьям погибших в ДТП на трассе Нефтеюганск – Ханты-Мансийск выделят по миллиону рублей

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Теги: дтп, трасса, нефтеюганск - ханты-мансийск, автобус, вахтовики, компенсация



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