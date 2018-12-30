30 Декабря 2018
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

СКР возбудил уголовное дело по ДТП с шестью погибшими на трассе Нефтеюганск – Ханты-Мансийск

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по серьезному ДТП, которое случилось накануне в Югре и унесло жизни шести человек.

Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц". Материалы дела по поручению главы СКР будут переданы в центральный аппарат для "всестороннего расследования", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного СУ СКР.

Напомним, накануне на автодороге Нефтеюганск - Ханты-Мансийск водитель грузовика МАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, перевозившим вахтовиков. Шесть человек погибли, не менее 18 получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Следователи просят всех очевидцев ДТП, которые непосредственно видели момент столкновения или проезжали мимо в первые минуты после него, позвонить в дежурную службу следственного управления по телефону 8-950-502-74-52. "Кроме этого, если у вас имеется запись с видеорегистратора, зафиксировавшая ДТП или место ДТП в первые минуты после аварии, просим предоставить ее следствию", - сообщили в пресс-службе ведомства.

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СКР возбудил уголовное дело по ДТП с шестью погибшими на трассе Нефтеюганск – Ханты-Мансийск

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Теги: дтп в югре, уголовное дело, погибшие, вахтовики



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