СКР возбудил уголовное дело по ДТП с шестью погибшими на трассе Нефтеюганск – Ханты-Мансийск

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по серьезному ДТП, которое случилось накануне в Югре и унесло жизни шести человек.

Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц". Материалы дела по поручению главы СКР будут переданы в центральный аппарат для "всестороннего расследования", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного СУ СКР.

Напомним, накануне на автодороге Нефтеюганск - Ханты-Мансийск водитель грузовика МАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, перевозившим вахтовиков. Шесть человек погибли, не менее 18 получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Следователи просят всех очевидцев ДТП, которые непосредственно видели момент столкновения или проезжали мимо в первые минуты после него, позвонить в дежурную службу следственного управления по телефону 8-950-502-74-52. "Кроме этого, если у вас имеется запись с видеорегистратора, зафиксировавшая ДТП или место ДТП в первые минуты после аварии, просим предоставить ее следствию", - сообщили в пресс-службе ведомства.