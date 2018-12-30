30 Декабря 2018
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

Появились фото и видео с места ДТП под Нефтеюганском, в котором погибли шесть человек

СКР опубликовал фото и видео с места ДТП на дороге Нефтеюганск – Ханты-Мансийск. В аварии с участием грузовика МАЗ и автобуса с вахтовиками погибли шесть человек, еще 18 были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по округу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, материалы которого будут направлены в центральный аппарат комитета по распоряжению Александра Бастрыкина.

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Между тем, следователи просят очевидцев аварии обратиться в дежурную службу управления по телефону 8-950-502-74-52. "Кроме этого, если у вас имеется запись с видеорегистратора, зафиксировавшая ДТП или место ДТП в первые минуты после аварии, просим предоставить ее следствию", - сообщили в пресс-службе ведомства.

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Появились фото и видео с места ДТП под Нефтеюганском, в котором погибли шесть человек

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Теги: дтп в югре, уголовное дело, погибшие, вахтовики



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