29 Декабря 2018
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

В центре Екатеринбурга маршрутка въехала в столб

Сегодня в центре Екатеринбурга маршрутка въехала в столб, 11 пассажиров с травмами доставлены в больницу. Прокуратура выясняет обстоятельства ДТП, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Сегодня около полудня в перекрестке Ленина – Хохрякова маршрутка въехала в столб. По словам водителя, ДТП произошло по причине опасного вождения водителя другого автомобиля, резко вырулившего на полосу движения автобуса.

В результате дорожно-транспортного происшествия в автобусе 11 пассажиров, в том числе несколько несовершеннолетних, доставлены в больницы с различными травмами.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства при перевозке пассажиров транспортом, с участием которого произошло ДТП. Особое внимание надзорное ведомство обратит на соблюдение нормативов труда и отдыха водителя маршрутки.

(2018)|Фото: vk.com/incekb

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В центре Екатеринбурга маршрутка въехала в столб

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Теги: маршрутка, дтп в екатеринбурге



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