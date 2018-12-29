В центре Екатеринбурга маршрутка въехала в столб

Сегодня в центре Екатеринбурга маршрутка въехала в столб, 11 пассажиров с травмами доставлены в больницу. Прокуратура выясняет обстоятельства ДТП, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Сегодня около полудня в перекрестке Ленина – Хохрякова маршрутка въехала в столб. По словам водителя, ДТП произошло по причине опасного вождения водителя другого автомобиля, резко вырулившего на полосу движения автобуса.

В результате дорожно-транспортного происшествия в автобусе 11 пассажиров, в том числе несколько несовершеннолетних, доставлены в больницы с различными травмами.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства при перевозке пассажиров транспортом, с участием которого произошло ДТП. Особое внимание надзорное ведомство обратит на соблюдение нормативов труда и отдыха водителя маршрутки.