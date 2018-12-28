28 Декабря 2018
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Манеж "Спартак" станет собственностью Перми в январе

Департамент имущественных отношений администрации Перми заключил договор купли-продажи манежа "Спартак", сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

В январе манеж будет принят в городскую собственность, после чего будет произведено обследование здания и капитальный ремонт.

Напомним, манеж "Спартак" находился в собственности компании-банкрота "Магнит-инвест". Власти города объявили о готовности выкупить спортивный объект, по цене 160 млн руб., для того, чтобы сохранить спортивный комплекс в интересах жителей.

Однако здание манежа площадью 10,2 тыс. кв. м, земельный участок 15,7 тыс. кв. м по ул. Рабочая, 9 и участок площадью 914 кв. м по ул. Рабочая, 9г изначально было выставлено на продажу за 177,7 млн руб. - выше рыночной стоимости.

Депутаты городской думы приняли решение принять участие в торгах, но когда цена на объект снизится на 10%. Это и произошло. Торги 30 октября не состоялись - никто не заявился, цену снизили до той, что была приемлема для города.

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Манеж "Спартак" станет собственностью Перми в январе

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Теги: Манеж спартак, спортивный объект, выкуп, администрация перми



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