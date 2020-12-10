Конкурс на реконструкцию манежа "Спартак" объявят в следующем году

Конкурс по выбору подрядчика реконструкции манежа "Спартак" будет объявлен в начале 2021 г, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермской гордумы.

Стоимость реконструкции манежа составляет 562,6 млн руб. В текущем бюджете города предусмотрено 19,5 млн руб. на реализацию этого проекта, в предстоящем трехлетнем периоде — 543 млн руб., из которых 160 млн руб. — средства краевого бюджета.

Напомним, манеж "Спартак" ранее находился в собственности компании-банкрота "Магнит-инвест". Власти города выкупили спортивный объект, по рыночной цене 160 млн руб., для того, чтобы сохранить его в интересах жителей.

Позже глава Перми Дмитрий Самойлов подписал постановление о создании муниципального автономного учреждения "Физкультурно-спортивный центр "Спартак".

В 2019 году администрация, по результатам конкурса, заключила контракт на разработку проекта реконструкции манежа "Спартак" с ООО «ПрофПроект» стоимостью 11,5 млн руб.