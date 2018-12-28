28 Декабря 2018
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Религия В бывшем СССР Украина

Грузинская Церковь может поддержать легализацию раскольников на Украине

Священный Синод Грузинской Православной Церкви, который состоялся накануне, решил не выносить окончательных суждений по вопросу "автокефалии" украинских раскольников до выдачи им "томоса" Константинопольским патриархом Варфоломеем. Однако член Синода архиепископ Зосима заявил, что ГПЦ поддержит раскольников, сообщает "Эхо Кавказа".
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"В январе будет обнародовано постановление Вселенского патриарха, и наша церковь примет решение после этого. Сейчас мы воздержались. Но ГПЦ поддержит "автокефалию", - сказал архиепископ.

Таким образом, ГПЦ может поддержать очевидное нарушение канонического права, которое учинил Варфоломей, когда "снял анафему", наложенную другой церковью, на что не имел права, и "отменил" передачу Киевской митрополии в состав Московского патриархата, хотя 30-летний срок давности этого вопроса, установленный Вселенскими соборами, истек еще в начале XVIII века.

Решение ГПЦ может вызвать конфликт с РПЦ, поскольку та признает епархии Абхазии и Южной Осетии канонической территорией ГПЦ. Однако в случае одобрения раскольников те могут попроситься войти в состав РПЦ, что давно хотят сделать.

Глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов считает, что "либеральное крыло Грузинской Церкви пытается раскачивать ситуацию".

Как сообщало Накануне.RU, патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился ко всем поместным церквям с призывом не признавать украинских раскольников.

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Грузинская Церковь может поддержать легализацию раскольников на Украине

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Теги: Украина, церковь, Грузия, раскол



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