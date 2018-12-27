27 Декабря 2018
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Экономика В России

Минтруд опроверг информацию о "массовых увольнениях" в 2019 году

Информация о предстоящих "массовых увольнениях" по стране не соответствует действительности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минтруда.

В настоящее время ситуация на рынке труда стабильная, отметили в ведомстве. Резкого роста безработицы не ожидается.

Ранее газета "Известия" сообщила, что в ближайшее время под сокращение могут попасть 230 тыс. человек. Наиболее высокий риск быть уволенными - у работников финансовой и транспортной сфер, отмечало издание со ссылкой на аналитическую записку Министерства труда РФ.

Газета также назвала отрасли, которых это затронет в первую очередь - банковская и финансовая сфера.

Ранее Rabota.ru сообщила, что четверть работодателей планируют провести сокращение штата в 2019 г.

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Минтруд опроверг информацию о "массовых увольнениях" в 2019 году

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Теги: минтруд, увольнения



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