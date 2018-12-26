26 Декабря 2018
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Политика В бывшем СССР ДНР и ЛНР

В ДНР возбудили уголовное дело из-за сгнившего на полях урожая

В ДНР возбуждено уголовное дело из-за частично сгнившего урожая на полях ГП "Теплицы Донбасса", который вовремя не собрали. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры ДНР.
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Дело открыто по факту халатного отношения должностных лиц ГП к исполнению своих служебных обязанностей.

"Предприятием причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей, а также существенно нарушены охраняемые законом интересы государства и общества в части обеспечения продовольственной безопасности", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Проблема частично сгнившего урожая была озвучена в середине декабря, когда глава ДНР Денис Пушилин провел совещание по вопросу порчи урожая на ГП "Теплицы Донбасса". По его поручению Минагропром провел выездную инспекцию на полях. Также была назначена прокурорская проверка.

Было установлено, что в тепличном комплексе "Пролетарский" на полях сгнила большая часть урожая. В частности, в срок не были убраны перец, капуста. Нарушены сроки сева рассады поздней капусты, что привело к потере значительного объема ее урожая. Ожидаемая урожайность капусты составляла 26 т, а было убрано только 8 т. Также не было убрано около 7 т сладкого перца.

"Причиной несвоевременной уборки мог стать низкий уровень организации производственного процесса", - говорится в заключении правительственной комиссии.

На совещании у Пушилина директор "Теплиц Донбасса" Ризван Якубов заявил, что не хватает рабочих рук.

"Мы писали письма в Минобразования и Минобороны ДНР, чтобы прислали людей, но они не отреагировали. А пустить на поля жителей, которые бесплатно заберут себе собранную продукцию, мы не можем, потому что нам все равно придется уплатить за нее налог. Это были некондиционные овощи, которые мы не успели собрать", - сказал Якубов.

"Вы говорите, что пусть лучше урожай пропадет на поле, чем вам придется выплачивать налоги. Хочу узнать, к кому вы обращались по вопросу возможного освобождения от уплаты налогов?" - сказал Пушилин.

По словам Якубова, сгнили "всего" 5-10% урожая. Пушилин же назвал ситуацию "преступной бездеятельностью", учитывая блокаду со стороны Украины.

Как сообщало Накануне.RU, в начале года в ДНР была поставлена цель полностью обеспечить себя мясом, молоком и овощами.

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В ДНР возбудили уголовное дело из-за сгнившего на полях урожая

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Теги: ДНР, Донбасс, урожай, халатность



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