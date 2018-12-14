14 Декабря 2018
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Политика В бывшем СССР ДНР и ЛНР

Генпрокуратура ДНР выявила, что миндоходов украло 5 млрд рублей

Генеральная прокуратура ДНР выявила факты преступной деятельности министерства доходов и сборов республики. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
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Установлено, что должностные лица министерства устроили незаконные аукционные торги по продаже железнодорожных вагонов одному из частных предприятий. Было организовано пять аукционных торгов с продажей вагонов, принадлежавших ранее украинским предприятиям. Вагоны должны были перейти в госсобственность ДНР, но были проданы на сумму свыше 5 млрд рублей, то есть фактически украдены у государства.

Также прокуратура завела уголовные дела на сотрудников министерства за незаконную опись имущества предприятия "Бестойл Восток". Они провели инвентаризацию имущества автозаправочных станций "Бестойл Восток" , которое не подлежит изъятию (топливо, денежная выручка, кассовые аппараты и пр.), после чего его передали в распоряжение другому предприятию. Общий материальный ущерб составил почти 4 млн рублей.

Решается вопрос о привлечении должностных лиц к уголовной ответственности.

Кроме того, в Генпрокуратуре заявили, что возвратили собственнику незаконно отчужденное у него имущество (комплекс зданий), которое было признано министерством доходов и сборов как бесхозяйное.

Как сообщало Накануне.RU, в ДНР был арестован бывший и.о. первого заместителя министра доходов и сборов ДНР Михаил Халин по уголовному делу о захвате собственности в агропромышленном комплексе республики на 850 млн рублей.

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Генпрокуратура ДНР выявила, что миндоходов украло 5 млрд рублей

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Теги: ДНР, собственность, имущество



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