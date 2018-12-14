14 Декабря 2018
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Политика В бывшем СССР ДНР и ЛНР

В ДНР арестован бывший и.о. первого замминистра доходов и сборов

Бывший и.о. первого заместителя министра доходов и сборов ДНР Михаил Халин арестован по уголовному делу о захвате собственности в агропромышленном комплексе республики на 850 млн рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ДНР.

Напомним, в сентябре Накануне.RU сообщало, что директор одного из крупнейших предприятий в сфере АПК ООО "Колос Д" Вадим Савенко заявил о том, что бывший министр доходов и сборов Александр Тимофеев присвоил собственность предприятия на указанную сумму.

В рамках возбужденного уголовного дела расследуется деятельность ведомства, признавшего имущества ООО "Колос Д" бесхозяйным и передавшего его в собственность ГП "Заря Агро".

Халину предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий. Для него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также установлено, что в результате противоправных действий должностных лиц министерства доходов и сборов и ГП "Заря Агро" госбюджету ДНР нанесен ущерб на сумму почти 53 млн рублей. Возбуждено еще несколько уголовных дел против сотрудников министерства и ГП "Заря Агро".

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В ДНР арестован бывший и.о. первого замминистра доходов и сборов

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Теги: ДНР, арест, собственность



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