"Бесконечная нервотрепка". Свердловский губернатор поддержал Шипулина, который объявил о завершении спортивной карьеры

26 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧП на руднике в Соликамске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Спорт Свердловская область

"Бесконечная нервотрепка". Свердловский губернатор поддержал Шипулина, который объявил о завершении спортивной карьеры

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев выразил слова поддержки уральскому биатлонисту Антону Шипулину, который объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом губернатор сообщил у себя на странице в Facebook, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Главная причина — бесконечная нервотрепка, которую устроили спортсмену в связи с "допинговыми скандалами". При том, что никаких подозрений по поводу Антона не подтвердилось. Просто намеренно портили нашему спортсмену карьеру. Я хочу сказать Антону слова поддержки. Уверен, он состоится и на следующем этапе своей жизни, его ждет еще много интересных и важных дел. Россияне за тебя, Антон! Спасибо за то, что ты сделал для спорта и для страны", - пишет Куйвашев.

Евгений Куйвашев, Антон Шипулин(2018)|Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Напомним, о том, что Шипулин может завершить карьеру из-за серьезных проблем со здоровьем, стало известно в апреле этого года.

По словам биатлониста, "Рождественская гонка" будет последней в его карьере. Шипулин отметил, что принял "очень серьезное решение" и назвал несколько причин, главная из которых - не приглашение на Олимпиаду. Также он признался, что за последние месяцы несколько раз переболел вирусными заболеваниями, что также отразилось на его решении завершить карьеру.

Ранее Антон Шипулин сделал заявление в связи с антидопинговым расследованием австрийской полиции.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Бесконечная нервотрепка". Свердловский губернатор поддержал Шипулина, который объявил о завершении спортивной карьеры

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Шипулин, карьера, завершение, биатлон, Евгений Куйвашев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.12.2018 10:58 Мск Биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры
Ранее 21.04.2018 17:10 Мск Антон Шипулин может завершить карьеру из-за серьезных проблем со здоровьем

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Какое событие Вы считаете самым важным в 2018 году?

Результаты 3177

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети