"Бесконечная нервотрепка". Свердловский губернатор поддержал Шипулина, который объявил о завершении спортивной карьеры

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев выразил слова поддержки уральскому биатлонисту Антону Шипулину, который объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом губернатор сообщил у себя на странице в Facebook, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Главная причина — бесконечная нервотрепка, которую устроили спортсмену в связи с "допинговыми скандалами". При том, что никаких подозрений по поводу Антона не подтвердилось. Просто намеренно портили нашему спортсмену карьеру. Я хочу сказать Антону слова поддержки. Уверен, он состоится и на следующем этапе своей жизни, его ждет еще много интересных и важных дел. Россияне за тебя, Антон! Спасибо за то, что ты сделал для спорта и для страны", - пишет Куйвашев.

Напомним, о том, что Шипулин может завершить карьеру из-за серьезных проблем со здоровьем, стало известно в апреле этого года.

По словам биатлониста, "Рождественская гонка" будет последней в его карьере. Шипулин отметил, что принял "очень серьезное решение" и назвал несколько причин, главная из которых - не приглашение на Олимпиаду. Также он признался, что за последние месяцы несколько раз переболел вирусными заболеваниями, что также отразилось на его решении завершить карьеру.

Ранее Антон Шипулин сделал заявление в связи с антидопинговым расследованием австрийской полиции.