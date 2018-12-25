Биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры

Известный российский биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры. Как передает корреспондент Накануне.RU, заявление он сделал на сегодняшней пресс-конференции.

Напомним, о том, что Шипулин может завершить карьеру из-за серьезных проблем со здоровьем, стало известно в апреле этого года.

По словам биатлониста, "Рождественская гонка" будет последней в его карьере. Шипулин отметил, что принял "очень серьезное решение" и назвал несколько причин, главная из которых - не приглашение на Олимпиаду. Также он признался, что за последние месяцы несколько раз переболел вирусными заболеваниями, что также отразилось на его решении завершить карьеру.

Напомним, ранее Антон Шипулин сделал заявление в связи с антидопинговым расследованием австрийской полиции.