25 Декабря 2018
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Спорт В России

Биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры

Известный российский биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры. Как передает корреспондент Накануне.RU, заявление он сделал на сегодняшней пресс-конференции.

Напомним, о том, что Шипулин может завершить карьеру из-за серьезных проблем со здоровьем, стало известно в апреле этого года.

биатлонист(2018)|Фото: Накануне.ru

По словам биатлониста, "Рождественская гонка" будет последней в его карьере. Шипулин отметил, что принял "очень серьезное решение" и назвал несколько причин, главная из которых - не приглашение на Олимпиаду. Также он признался, что за последние месяцы несколько раз переболел вирусными заболеваниями, что также отразилось на его решении завершить карьеру.

Напомним, ранее Антон Шипулин сделал заявление в связи с антидопинговым расследованием австрийской полиции.

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Биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры

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Теги: Шипулин, карьера, завершение, биатлон



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Ранее 21.04.2018 17:10 Мск Антон Шипулин может завершить карьеру из-за серьезных проблем со здоровьем

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