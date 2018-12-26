Автомобиль каршеринга протаранил КПП в аэропорту Домодедово

В московском аэропорту Домодедово автомобиль каршеринга протаранил один из контрольно-пропускных пунктов. Пострадал охранник и водитель авто.

По данным полиции, перед этим неизвестные на автомобиле "Форд" похитили из машины деньги.

Как сообщил источник "Интерфакса", речь идет о 10 млн рублей.

Водитель автомобиля каршеринга пытался обогнать и остановить впереди едущую машину, рассказал источник.

Каршеринговый автомобиль врезался в КПП в аэропорту Домодедово, сообщают очевидцы. Видео с места. pic.twitter.com/mSrwiAZXti — Телеканал 360° (@360tv) 26 декабря 2018 г.

В ноябре сообщалось, что каршеринговая машина въехала в многоквартирный дом на Арбате, где проживает семья министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Женщина-водитель хотела припарковаться, но перепутала педали и въехала в решетку кафе, которое располагалось в цокольном этаже дома.