Володин предложил Путину оценить Конституцию на соответствие реалиям

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил оценить эффективность закрепленных в действующей Конституции положений. Об этом он заявил в ходе встречи президента РФ с руководством Госдумы и Совета Федерации.

"Возможно, найти формат с участием судей Конституционного суда, ведущих ученых в области конституционного права и экспертов", - цитирует Володина пресс-служба ГД.

По его мнению, "даже такой основной закон, - не догма". "Мы должны всегда, приняв закон, думать о том, как он работает, насколько эффективно его правоприменение", - заявил спикер.

При этом Володин подчеркнул, что не призывает затрагивать ключевые положения Основного закона.

12 декабря Владимир Путин назвал Конституцию страны "живым организмом". Президент России подчеркнул, что текст "не содержит пустых деклараций, ее положения действующие, работающие".

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Администрации президента РФ не ведется никакой работы по подготовке поправок в Конституцию страны. Комментарий последовал после интервью председателя Конституционного суда (КС) России Валерия Зорькина.

Как сообщало Накануне.RU, Зорькин назвал проблемы Основного закона страны, заключающиеся, по его мнению, в недостаточном балансе между ветвями власти, нечётком разграничении полномочий правительства и главы государства, а также федеральных и местных органов самоуправления.

При этом, по его мнению, недостатки легко исправить путем точечных изменений, сказал он в интервью "Российской газете".

В Совете Федерации согласились с председателем КС РФ. Как заявил зампред конституционного комитета Совфеда Александр Башкин, возможно, глава КС указал не все недостатки.