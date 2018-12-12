Медведев обозначил допустимые поправки к Конституции

Премьер-министр Дмитрий Медведев высказался против глобальных изменений Конституции. По его мнению, правки в Основной закон могут касаться лишь актуализации статуса органов власти и развития тех или иных прав.

По словам главы правительства, основной закон - это "неизменные устои свободного сообщества свободных людей".

"И поэтому Конституция в принципе должна быть вечной", - считает Медведев.

В то же время он допустил, что в текст Конституции могут вноситься изменения, которые "направлены на актуализацию статуса органов власти, развитие тех или иных прав", однако эти поправки не должны "снижать уровень защиты личности, подрывать основы демократического устройства страны".

По его словам, например, предложения о продлении срока полномочий президента РФ и Госдумы, "были точечными и не затрагивали права личности".

Об этом глава российского правительства написал в своей статье "25 лет Конституции: баланс между свободой и ответственностью", опубликованной в журнале "Закон".

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Администрации президента РФ не ведется никакой работы по подготовке поправок в Конституцию страны. Комментарий последовал после интервью председателя Конституционного суда (КС) России Валерия Зорькина.

Как сообщало Накануне.RU, Зорькин назвал проблемы Основного закона страны, заключающиеся, по его мнению, в недостаточном балансе между ветвями власти, нечётком разграничении полномочий правительства и главы государства, а также федеральных и местных органов самоуправления.

При этом, по его мнению, недостатки легко исправить путем точечных изменений, сказал он в интервью "Российской газете".

В Совете Федерации согласились с председателем КС РФ. Как заявил зампред конституционного комитета Совфеда Александр Башкин, возможно, глава КС указал не все недостатки.

Несколько лет назад спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Основной закон подлежит корректировке, но запрос на глубинные изменения "возникнет очень не скоро".