13 Декабря 2018
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Политика В России

Путин: Конституция России - живой развивающийся организм

Владимир Путин назвал Конституцию страны "живым организмом". Об этом президент России заявил он во время выступления на приеме по случаю Дня российской Конституции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Глава государства отметил, что при принятии Основного закона учитывали и зарубежный опыт, и собственные наработки.

Президент России подчеркнул, что текст "не содержит пустых деклараций, ее положения действующие, работающие". "Однако это не закостенелая правовая конструкция, а живой развивающийся организм", - сказал Путин.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев опубликовал в журнале "Закон" статью, посвящённую 25-летию Конституции.

Ряд положений из статьи Медведева в беседе с Накануне.RUпрокомментировал адвокат Дмитрий Аграновский. Он не согласился с замечанием премьера касательно того, что Конституция 1993 г. стала первой, действующей непосредственно.

Также по словам эксперта, стоит помнить, при каких обстоятельствах она была принята. "Она была принята после расстрела парламента. Такие конституции называются "реакционными"и "диктаторскими". Они принимались после народных восстаний, поражения страны в войне. Её никак нельзя назвать демократической. Это была конституция для решения определённых задач, для установления всевластия Ельцина и для установления абсолютно непопулярных либеральных реформ", - считает эксперт.

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Путин: Конституция России - живой развивающийся организм

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Теги: владимир путин, конституция



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