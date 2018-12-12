"Конституция, принятая для проведения непопулярных реформ, нужна властям до сих пор"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев опубликовал в журнале "Закон" статью, посвящённую давдцатипятилетию Конституции.

По мнению премьера, страна впервые стала жить с Основным законом прямого действия, а следующим этапом работы госаппарата должно стать реализация принципов правового социального и демократического государства.

Однако, в последнее время заметно всё больше поводов усомниться в справедливости слов главы правительства - так повышение пенсионного возраста является заметным ущемлением социальных гарантий, а для граждан, пытающихся добиться решения своих проблем, обращаясь непосредственно к Конституции, или при помощи референдума по любому вопросу (будь то пенсионная реформа,определение границ республики и т.д.) выстроен непреодолимый барьер из законодательных и подзаконных актов.

Ряд положений из статьи Медведева в беседе с Накануне.RU прокомментировал адвокат Дмитрий Аграновский.

Дмитрий Аграновский не согласился с замечанием премьера касательно того, что Конституция 1993 г. стала первой, действующей непосредственно. Адвокат отмечает, что все конституции у нас действовали непосредственно.

Что же касается этой конкретной Конституции, то стоит помнить при каких обстоятельствах она была принята. Она была принята после расстрела парламента. Такие конституции называются "реакционными"и "диктаторскими". Они принимались после народных восстаний, поражения страны в войне. Её никак нельзя назвать демократической. Это была конституция для решения определённых задач, для установления всевластия Ельцина и для установления абсолютно непопулярных либеральных реформ.

В качестве одного из разработчиков основного закона, премьер-министр неоднократно вспомнил Анатолия Собчака, по мнению которого принятием Основного закона начался процесс политической стабилизации и структурирования, политическая борьба с улиц переместилась в парламент, а у различных политических групп появился стимул прийти к власти мирным легальным путем.

"Каким образом группы какие-то могут придти к власти легальным путём лучше всего иллюстрируют выборы в Приморье, которые пройдут в предстоящее воскресенье, когда у победителя, но неугодного победителя просто отняли выборы, его просто не допустили, и теперь будет фактически назначен угодный власти человек. Вот, пожалуйста, весь выборный процесс" - отмечает Дмитрий Аграновский.

В то же время юрист согласен с тезисом премьер-министра о том, что Конституция, радикальный пересмотре которой не потребовался уже четверть века, выдержала проверку временем. За это время были проведены реформы, абсолютно непопулярные в народе, общенародная собственность оказалась в руках олигархов, было построено фактически диктаторское государство олигархическое, где народ не имеет никакого значения, не может ни на что повлиять – ни с помощью судов, ни с помощью выборов, никаким образом. Как считает Дмитрий Аграновский, эта конституция свои задачи выполнила, и её основа лежит в танковом расстреле парламента.

Возможность радикальных изменений, или принятия нового Основного закона Дмитрий Медведев отверг, при этом допустив возможность внесения "точечных" изменений. Как "точечное" и "не затрагивающее прав личности" он характеризует, например, продление срока полномочий президента Российской Федерации.

Дмитрий Аграновский поддерживает принятие новой Конституции, так как нынешнюю ещё 25 лет назад называли "расстрельной конституцией" и "конституцией на крови": "Когда её принимали, со стен Белого Дома ещё не отмыли копоть от пожара, от танкового расстрела. Она выполняла утилитарные задачи – установление всевластия Ельцина и проведение абсолютно непопулярных реформ. Если эту конституцию отменят вовсе и примут новую, то я этот процесс буду приветствовать".

Это вряд ли произойдёт, однако достаточно существенные изменения могут быть внесены. По мнению эксперта стоит ожидать попыток, во-первых, продлить полномочия действующего президента, во-вторых, ограничить остатки демократии, остатки многопартийной системы. Также могут ликвидировать норму о двух сроках подряд или ещё больше урезать полномочия парламента, притом что, если сравнить эту конституцию с конституцией СССР, полномочия представительных органов не то что урезаны, они фактически сведены к нулю.

"Реформы, непопулярные, я бы даже сказал, ненавидимые народом, как были так и остаются, поэтому потребность в этой диктаторской Конституции у властей, говоря марксистской терминологией, у господствующего класса, она есть. . Потому что проводимые в стране тридцать лет реформы, которые в последнее время активизировались, они абсолютно непопулярны и те положения, которые были востребованы в 93-м году, они нужны и сейчас для того, чтобы проводить эти непопулярные решения. А поскольку положительного эффекта в экономике от них нет, то турбулентность будет только нарастать. Дальнейший уход от демократии, от свободы будет налицо" - подчеркнул Дмитрий Аграновский.