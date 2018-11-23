23 Ноября 2018
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Образование Свердловская область Уральский ФО

Уральский родительский комитет обратился к Мизулиной из-за массовых отравлений свердловских школьников

Президент Уральского родительского комитета Евгений Жабреев обратился к члену Совета Федерации РФ Елене Мизулиной по поводу массовых отравлений детей в учебных заведениях Свердловской области. В письме Жабреев просит поднять вопрос на заседании Совета безопасности РФ, а также донести информацию до Владимира Путина, передает корреспондент Накануне.RU.

Руководитель комитета утверждает, что тревожные звонки по поводу школьного питания стали поступать с самого начала учебного года. Так, на горячую линию УРК за три дня поступило около сотни обращений с разных территорий Свердловской области, а также из городов Тюменской и Челябинской областей.

В доказательство своих слов Жабреев приводит несколько громких случаев. Например, он говорит про массовое отравление детей в 2016 году в школе №184 в Екатеринбурге, а также про случаи кишечной инфекции в школе №87.

"Но единственный скандал, связанный с возбуждением уголовного дела и вызвавший большой общественный резонанс в отношении МУП "Золушка", произошел только в Екатеринбурге. А в остальных городах, после проверок прокуратуры и Роспотребнадзора, дела заканчиваются очень мягко", - говорится в тексте обращения.

Жабреев задается вопросом, почему многие МУПы, виновные в отравлении школьников, получают лишь незначительные наказания в виде предостережения или штрафа.

Он попросил сенатора Мизулину обратиться в адрес прокурора Свердловской области, чтобы во всех МУПах, занимающихся организацией питания школьников в регионе, были проведены тщательные проверки.

Отметим, что с начала года в Свердловской области прошло более 12 тыс. проверок организаций, поставляющих еду в школы, а также образовательных учреждений, которые кормят учеников самостоятельно. В 62,5% случаев найдены те или иные нарушения. По данным санврачей, в большинстве случаев носителями вирусов являются сотрудники пищеблоков школ.

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Уральский родительский комитет обратился к Мизулиной из-за массовых отравлений свердловских школьников

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Теги: Уральский родительский комитет, Евгений Жабреев, питание, школьники, Елена Мизулина



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