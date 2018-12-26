Наблюдательный совет ВТБ одобрил покупку "Запсибкомбанка"

Наблюдательный совет банка ВТБ утвердил покупку тюменского "Запсибкомбанка", говорится в материалах кредитной организации.

Как следует из опубликованных материалов, будет приобретено не менее 71,8% обыкновенных акций "Запсибкомбанка". Оставшиеся 28,2% обыкновенных акций банка должны быть выкуплены на основании обязательного предложения акционерам.

Цена выкупа бумаг обоих банков будет определена на основании отчета оценщика.

"Запсибкомбанк" занимает первую позицию в УрФО по чистой прибыли с показателем более 1,5 млрд руб. На 1 ноября 2018 г. общий объем кредитного портфеля физлиц составляет более 52 млрд руб., корпоративный портфель банка - 28,8 млрд руб. О вхождении банка в группу ВТБ стало известно в ноябре.