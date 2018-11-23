Глава "Запсибкомбанка" прокомментировал слияние с ВТБ. Сделку готовили три года

Слияние "Запсибкомбанка" с ВТБ - не вынужденное решение, сделка с госбанком обсуждалась три года, рассказал президент тюменского банка Дмитрий Горицкий.

Ранее стало известно, что ВТБ выкупит более 70% акций "Запсибкомбанка". Сделка будет закрыта до конца года, а в 2020 г. "Запсибкомбанк" перейдет под бренд ВТБ.

Сделка стала обоюдным решением, рассказала Горицкий. Его слова приводит пресс-служба банка. По его словам, каждая сторона получает определенные конкурентные преимущества.

"Если говорить о "Запсибкомбанке", таким преимуществом является то, что его акционером становится банк ВТБ – один из самых сильных и надежных игроков финансового рынка. Поэтому "Запсибкомбанк" только приветствует, что ВТБ входит в наш капитал", – сказал он.

На сегодняшний день банк занимает первую позицию в УрФО по чистой прибыли с показателем более 1,5 млрд руб. На 1 ноября 2018 г. общий объем кредитного портфеля физлиц составляет более 52 млрд руб., корпоративный портфель банка - 28,8 млрд руб.