25 Декабря 2018
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Пермское УФАС будет контролировать цены на оборудование для цифрового телевидения

Пермское УФАС с января 2019 г. будет вести мониторинг розничных цен на оборудование для приема цифрового телевидения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского УФАС.

Отслеживать цены на оборудование антимонопольное ведомство будет для того, чтобы не допустить их необоснованный рост из-за прекращения аналогового вещания на территории Пермского края.

Напомним, на цифровое телевидение регион перейдет 3 июня.

Ранее сообщалось, что Тверская область стала первым регионом России, который перешел на цифровое эфирное телевидение. Однако вскоре после перехода возникли проблемы: ФАС проверяет информацию о завышенных ценах на приставки для приема цифрового телесигнала.

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Пермское УФАС будет контролировать цены на оборудование для цифрового телевидения

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Теги: цифровое оборудование, уфас, переход на цифру, цены



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