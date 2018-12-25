Пермское УФАС будет контролировать цены на оборудование для цифрового телевидения

Пермское УФАС с января 2019 г. будет вести мониторинг розничных цен на оборудование для приема цифрового телевидения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского УФАС.

Отслеживать цены на оборудование антимонопольное ведомство будет для того, чтобы не допустить их необоснованный рост из-за прекращения аналогового вещания на территории Пермского края.

Напомним, на цифровое телевидение регион перейдет 3 июня.

Ранее сообщалось, что Тверская область стала первым регионом России, который перешел на цифровое эфирное телевидение. Однако вскоре после перехода возникли проблемы: ФАС проверяет информацию о завышенных ценах на приставки для приема цифрового телесигнала.