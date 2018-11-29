1,2 тысячи пенсионеров Прикамья получили оборудование для цифрового телевидения на льготных условиях

1,2 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и пенсионеров, получающих социальную пенсию, получили адресную социальную помощь при переходе на цифровое телевидение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Прикамья.

Льготникам для покупки цифровой приставки к телевизору выделяют до 1 тыс. руб., тем, кто не попадает в зону охвата цифрового телевидения, до 6 тыс. руб. – для покупки спутниковой тарелки. Ранее губернатор Максим Решетников заявил, при переходе на цифровое вещание важно поддержать как старшее поколение, так и тех, у кого старое оборудование.



Механизм предоставления помощи предполагает, что жители после покупки оборудования для цифрового ТВ обращаются в территориальное управление Министерства социального развития Пермского края по месту жительства за компенсацией, либо органы социальной защиты самостоятельно оказывают содействие в приобретении и установке цифрового оборудования. Ознакомиться со списком территориальных управлений можно на сайте минсоцразвития. Отметим, переход вещания с аналогового на цифровое начнется после 10 января.

Отметим, ранее филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети "Пермский КРТПЦ" в тестовом режиме запустил второй мультиплекс – пакет из 10 общероссийских обязательных каналов цифрового телевидения. Возможность смотреть каналы второго мультиплекса в высоком качестве получили жители Коми-Пермяцкого округа, то есть 110 тыс. человек, а общее число зрителей цифрового телевидения в регионе достигло 1,8 млн человек.