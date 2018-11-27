1,8 миллиона прикамцев могут смотреть цифровое телевидение

Филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети "Пермский КРТПЦ" в тестовом режиме запустил второй мультиплекс – пакет из 10 общероссийских обязательных каналов цифрового телевидения. Возможность смотреть каналы второго мультиплекса в высоком качестве получили жители Коми-Пермяцкого округа, то есть 110 тыс. человек, а общее число зрителей цифрового телевидения в регионе достигло 1,8 млн человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Директор Пермского филиала РТРС Игорь Терещенко заявил, что включение передатчиков второго мультиплекса - важный и закономерный виток на пути к цифровизации региона и всей страны в целом. По его мнению, несколько лет назад жители Кудымкара могли принимать не более пяти аналоговых каналов. Теперь их стало 20 в принципиально другом качестве.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что инфраструктура, которая позволит совершить переход на цифровое телевещание, строилась в стране 10 лет. Сегодня более 94% населения охватывает аналоговое телевещание. То есть в высоком качестве и без антенн доступны только Первый и Россия-1.

"Такая ситуация в основном характерна для населенных пунктов, где живут меньше 100 тыс. человек. Переход к цифровому телевещанию позволит покрыть "цифрой" 99% всех жителей. Оставшийся 1%, переведут на спутниковое телевидение", - сказал губернатор.

По словам министра информационного развития и связи Пермского края Игоря Никитина, в Коми-Пермяцком округе создана вся необходимая техническая инфраструктура для работы второго мультиплекса.

Раньше в Пермском крае 20 цифровых каналов могли смотреть только жители Кунгура, Соликамска, Чайковского, Чусового, Березников и Перми. Теперь возможность бесплатно смотреть 20 каналов появится у каждого жителя Коми-Пермяцкого округа. В крае построены и действуют 54 цифровых станции. До января 2019 г. второй мультиплекс будет включен на всех радиотелевизионных передающих станциях Пермского края. Количество цифровых телеканалов вырастет вдвое. Кроме того, ожидается подключение третьего мультиплекса, в который войдут четыре региональных канала и один федеральный.