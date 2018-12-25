25 Декабря 2018
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Высокинский намерен прорабатывать вопрос повышения своей зарплаты через "область и Москву"

Одобрив бюджет Екатеринбурга на следующий финансовый год, депутаты городской думы следом отменили решение о кратном повышении заработной платы руководству областной столицы, передает корреспондент Накануне.RU.

При этом признать утратившим силу скандальное решение месячной давности часть народных избранников отказались. Так, сохранить документ в прежней редакции предложили Михаил Матвеев, Александр Колесников и Михаил Вечкензин, аргументировав свою позицию тем, что муниципальные служащие высокого уровня, в том числе глава города Александр Высокинский, должны получать достойную зарплату - в соответствии со сложностью решаемых ими задач. А позиция федерального руководства "Единой России", которое резко осекло депутатов за поддержку такой инициативы мэра, лишь мнение партии, которое не должно влиять на позицию независимых депутатов местного уровня.

Вечкензин, Колесников(2018)|Фото: Накануне.RU

"Мнение "Единой России" - это всего лишь мнение общественной организации, как и любой другой партии", - заявил Колесников.

На что резко отреагировали представители КПРФ, в частности, Роман Ступников напомнил о низких заработках рядовых сотрудников городских учреждений, в том числе учителей. И предложил выносить вопрос об увеличении оплаты труда муниципальным чиновникам только после аналогичного повышения зарплаты другим работникам бюджетной отрасли.

Ступников(2018)|Фото: Накануне.RU

В итоге большинством голосов решение все-таки отменили.

Высокинский(2018)|Фото: Накануне.RU

В ответном слове Александр Высокинский поблагодарил депутатов за их позицию.

"Уверен, что мы продолжим диалог, будем прорабатывать эту тему с коллегами из области и Москвы", - сказал глава Екатеринбурга, подчеркнув, что мэрия провела анализ по другим городам, согласно которому столица Среднего Урала по зарплате чиновникам, по его словам, "далеко не чемпион".

Напомним, что 5 декабря депутаты проголосовали за увеличение оплаты труда вышеназванным бюджетникам. Позднее (11 декабря) это решение утвердила дума - против проголосовали лишь представители КПРФ. Тогда, согласно внесенным изменениям в положение об оплате труда городских чиновников, вводилась надбавка за "особые условия труда" до 25 окладов в год. При этом для разных категорий "слуг народа" были установлены повышающие коэффициенты к окладам до 280%.

Это было одним из первых решений новой команды управленцев города во главе с Александром Высокинским, назначенным на высший пост в конце сентября. Мэрия обосновала такое повышение "значительным увеличением круга полномочий" мэра уральской столицы, а остальные чиновники должны были получать дополнительные деньги для "дополнительной стимуляции" в связи с "выросшей нагрузкой" и "ответственностью перед горожанами".

Однако уже на следующий день (12 декабря) последовала жесткая реакция Москвы - решение думцев раскритиковал секретарь генсовета партии "Единая России" Андрей Турчак. Лишь после этого член высшего совета "ЕР", губернатор Евгений Куйвашев потребовал от депутатов пересмотреть этот вопрос, так как, по его словам, "заработная плата чиновников должна идти вровень с ростом зарплаты по области".

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Высокинский намерен прорабатывать вопрос повышения своей зарплаты через "область и Москву"

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Теги: екатеринбург, городская дума, зарплата



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Ранее 20.12.2018 12:30 Мск Факт. Высокинский остается самым низкооплачиваемым мэром среди коллег, возглавляющих уральские областные центры

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