Факт. Высокинский остается самым низкооплачиваемым мэром среди коллег, возглавляющих уральские областные центры

Продолжающийся шлейф общественных обсуждений, а вернее сказать - осуждений несостоявшегося повышения заработных плат административного корпуса мэрии Екатеринбурга, породил интерес к зарплатам коллег Высокинского, передает корреспондент Накануне.RU.

Накануне.RU попыталось провести сравнительный анализ уровня заработка коллег мэра Высокинского. Учитывая, что Екатеринбург в Уральском округе все-таки город самый большой и, наверное, самый развитый, сравнение не может быть полностью корректным. Но с точки зрения общественного интереса, такое сравнение все же дает некий относительно объективный взгляд.

Абсолютно точных данных по заработку глав областных центров оперативно добыть не удалось. Но, исходя из данных, которые можно почерпнуть из открытых источников видим, что скандал вокруг цифр о заработке мэра Екатеринбурга явно несколько искусственно раздут. Если не специально организован.

Сравните сами.

В Екатеринбурге численность населения на 1 января 2018 года составляла 1,507 млн человек - расходы на главу города в год - 4,046 млн рублей.

В Челябинске численность населения на 1 января 2018 года составляла 1,2024 млн человек - расходы на главу города в год- 5,558 млн рублей.

В Тюмени численность населения на 1 января2018 года составляла 0,7683 млн человек - расходы на главу города в год - 6,495 млн рублей.

Расходы на содержание главы Екатеринбурга в проекте бюджета на 2019 год составляют 4 миллиона 36 тысяч рублей. При этом, в первом варианте проекта бюджета города на следующий год расходы на содержание главы Екатеринбурга были в объёме 5,4 миллиона рублей. Таким образом, расходы на содержание Главы Екатеринбурга в 2019 году снизятся почти на 1,4 миллиона рублей.

Получается, что самым низкооплачиваемым главой областного центра останется как раз мэр Высокинский. Но ведь даже если бы гордума Екатеринбурга не "дала задний ход" по повышению заработка , то расходы на оплату работы главы города был бы ниже, чем в других областных центра Урала.