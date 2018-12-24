24 Декабря 2018
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Общество Свердловская область

Жители Екатеринбурга замёрзли ждать автобусы и трамваи. В регион идут морозы до -30

В Свердловскую область идут морозы до -30 градусов. Жители Екатеринбурга 24 декабря замёрзли на остановках в ожидании трамваев и автобусов. По данным уральского гидрометцентра, с 24 по 27 декабря местами в регионе ожидается аномально холодная погода, передаёт корреспондент Накануне.RU.

На ул. Ленина и Радищева в сторону центра встали трамваи, из-за обрыва контактного провода. Сейчас специалисты уже восстановили электроснабжение. По данным очевидцев, автобусы ходили с интервалом в час.

"Что там с трамваями случилось? Почему весь город встал?", "Ехал на такси, тоже заметил, что народу много стоит на остановках и трамваев не видно", - пишут уральцы.

В Свердловской области с 24 по 26 декабря температура ночью составит -23,-28 градусов по Цельсию, а в горах и низинах -30,-35. На крайнем севере до -40 градусов. Днём будет теплее от -14 до -26 градусов.

В Екатеринбурге столбик термометра опустится ночью до -25 градусов. В начале недели ожидается переменная облачность, без существенных осадков, вечером небольшой снег. Днём температура воздуха составит от -16 до -21.

Напомним, что ранее с предупреждением выступил региональный главк МЧС. Сотрудники работают в режиме повышенной готовности. Готовы 42 мобильных пункта обогрева, которые в случае необходимости будут развернуты на автодорогах в кратчайшие сроки.

"Круглосуточный мониторинг за ситуацией в муниципальных образованиях и на автотрассах осуществляет Центр управления в кризисных ситуациях Свердловской области", - добавили в ведомстве.

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Жители Екатеринбурга замёрзли ждать автобусы и трамваи. В регион идут морозы до -30

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Теги: мороз, похолодание, мчс, автобус, трамвай, екатеринбург



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