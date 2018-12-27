"Дедушка Мороз, чего ж ты пробку создаёшь". Екатеринбург из-за сильно снегопада встал в пробки. Люди начали покупать подарки, а таксисты завышать цены

Екатеринбург из-за сильного снегопада встал в пробки. Люди начали покупать подарки, а таксисты завышать цены на поездки. По данным Яндекс.Пробки, в обед заторы на дорогах оценивались в девять баллов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

На данный момент произошло более 15 ДТП, где-то сломался автобус, а в некоторых районах до сих пор не закончили ремонтные работы. Из-за этого многие водители запускают постоянную рубрику "Стоишь в пробке - поговори со всеми". Например, кто-то начал сочинять стихи: "хо хо хо, Дедушка Мороз, чего ж ты пробку создаёшь". Самые интересные комментарии можно увидеть в нашей галерее.

Пробки в Екатеринбурге



Ранее синоптики уже предупредили уральцев, что ближе к выходным пойдёт сильный снег. Сегодня совпало, кажется, всё: покупка новогодних подарков, снегопад, четверг(у кого-то, видимо, сокращённая рабочая неделя) и новогоднее настроение. Такой ситуацией воспользовались и таксисты. Например, приложение Яндекс.Такси, которое работает в тандеме с компанией Uber, повысило тарифы в два раза.

Отметим, что коммунальные службы Екатеринбурга подготовились к снегопаду. Все районные ДЭУ готовы к обильным осадкам, которые выпадут в ближайшие дни и ведут работу в штатном режиме. Благоустроители обещают приложить все усилия, чтобы максимально быстро устранить все последствия снегопадов.

Как добавили в мэрии города, будет подготовлена дополнительная техника, противогололедные материалы для дорог, а также мелкофракционный щебень для тротуаров и пешеходных зон.

Администрация убедительно просит водителей не оставлять свой транспорт на проезжей части, потому что припаркованные у обочин машины сильно осложняют работу дорожной техники.