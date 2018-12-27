К выходным в Екатеринбурге потеплеет и пойдёт снег

В Свердловской области и в Екатеринбурге аномальная холодная погода отступит уже на этой неделе. Как сообщили Накануне.RU в уральском гидрометцентре, 27 декабря будет последним холодным днём в 2018 году.

В регионе с 27 по 29 декабря будет облачно с прояснениями и пойдёт небольшой, местами умеренный снег. Температура днём составит от -7 до -16 градусов по Цельсию. Ночью ожидается до -29 градусов в отдельных районах области.

В Екатеринбурге будет также облачно и пойдёт снег. Максимально холодная температура днём -16 градусов, а ночью -27.

Отметим, что в Свердловской области неделю стояли сильные морозы. Жители города замерзали на остановках в ожидании трамваев и автобусов. Также из-за резких перепадов температуры произошли несколько коммунальных аварий.

Напомним, что ранее с предупреждением выступил региональный главк МЧС. Сотрудники работают в режиме повышенной готовности. Готовы 42 мобильных пункта обогрева, которые в случае необходимости будут развернуты на автодорогах в кратчайшие сроки.