К выходным в Екатеринбурге потеплеет и пойдёт снег

27 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

США уводят активы из-под носа Кремля

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область

К выходным в Екатеринбурге потеплеет и пойдёт снег

В Свердловской области и в Екатеринбурге аномальная холодная погода отступит уже на этой неделе. Как сообщили Накануне.RU в уральском гидрометцентре, 27 декабря будет последним холодным днём в 2018 году.

В регионе с 27 по 29 декабря будет облачно с прояснениями и пойдёт небольшой, местами умеренный снег. Температура днём составит от -7 до -16 градусов по Цельсию. Ночью ожидается до -29 градусов в отдельных районах области.

В Екатеринбурге будет также облачно и пойдёт снег. Максимально холодная температура днём -16 градусов, а ночью -27.

Отметим, что в Свердловской области неделю стояли сильные морозы. Жители города замерзали на остановках в ожидании трамваев и автобусов. Также из-за резких перепадов температуры произошли несколько коммунальных аварий.

Напомним, что ранее с предупреждением выступил региональный главк МЧС. Сотрудники работают в режиме повышенной готовности. Готовы 42 мобильных пункта обогрева, которые в случае необходимости будут развернуты на автодорогах в кратчайшие сроки.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

К выходным в Екатеринбурге потеплеет и пойдёт снег

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: прогноз погоды, екатеринбург, снег, гидрометцентр



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.12.2018 08:40 Мск Жители Екатеринбурга замёрзли ждать автобусы и трамваи. В регион идут морозы до -30
Ранее 22.12.2018 14:18 Мск На Средний Урал идут морозы до -32. Как выжить: советы МЧС

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Какое событие Вы считаете самым важным в 2018 году?

Результаты 3301

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети