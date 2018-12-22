22 Декабря 2018
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Общество Свердловская область

На Средний Урал идут морозы до -32. Как выжить: советы МЧС

В Свердловской области ожидается похолодание до -32. С предупреждением выступил региональный главк МЧС. Температура начнет снижаться уже завтра и будет оставаться на семь градусов ниже климатической нормы до 27 декабря.

Подразделения  МЧС  работают в режиме повышенной готовности. В готовности находятся 42 мобильных пункта обогрева, которые в случае необходимости будут развернуты на автодорогах в кратчайшие сроки.

Круглосуточный мониторинг за ситуацией в муниципальных образованиях и на автотрассах осуществляет Центр управления в кризисных ситуациях Свердловской области.

В связи с низкими температурами ГУ МЧС России по Свердловской области рекомендует уральцам выполнять следующие рекомендации:

В сильный мороз лучше не предпринимать дальних прогулок и поездок. Риск дорожно-транспортных происшествий и внезапных неполадок в автомобильных механизмах резко возрастает. Водителям-дальнобойщикам также следует помнить о своей безопасности - одеваться по сезону, не забывать про теплую одежду и обувь, запастись горячим чаем, иметь по возможности запас горючего.

При  низких температурах воздуха во избежание переохлаждения и обморожения рекомендуется без необходимости не выходить на улицу, избегать пребывания на улице детей и домашних животных.

Основными факторами риска обморожения являются: тесная и влажная одежда и обувь, проблемы с сосудами, алкогольное опьянение, а также слабость и переутомление. Чтобы избежать переохлаждения: одевайтесь многослойно – прослойки воздуха удерживают тепло; носите теплые стельки и шерстяные носки – они впитывают влагу, оставляя ноги сухими; не выходите на мороз без теплых варежек, головного убора и шарфа.

На улице не стойте на одном месте, двигайтесь. При передвижении по городу используйте для обогрева ближайшие помещения: магазины, подъезды жилых домов.

Будьте бдительны и аккуратны при эксплуатации печей и электробытовых приборов. Избегайте использования открытого огня в закрытых помещениях — это может привести к отравлению угарным газом. Не используйте для обогрева газовые, спиртовые горелки и другие приборы — это может привести к пожару.

 В случае происшествий необходимо незамедлительно звонить по телефону 101 или 112.

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На Средний Урал идут морозы до -32. Как выжить: советы МЧС

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Теги: мороз, похолодание, мчс



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