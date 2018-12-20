Япония по курильскому вопросу консультировалась с США

В Японии рассекречены документы, касающиеся переговоров по Курильским островам в 1960 г.

Как передаёт РИА "Новости", Нобусукэ Киси, занимавший в то время пост премьер-министра, согласовывал ситуацию вокруг Курил с американским президентом Дуайтом Эйзенхауэром. Тогда обсуждалась возможность получения Японией островов Хабомаи и Шикотан, а также японцы пытались добиться условий для промысла рыбы вблизи Кунашира и Итурупа.

Токио настаивает на своём суверенитете над всеми этими островами. В последнее время ведутся переговоры о возможном решении территориального спора на основе советско-японской декларации 1956 г., предусматривающего передачу Японии Шикотана и Хабомаи.

В то же время МИД Японии осудил решение российских властей построить жильё для военных на островах Кунашир и Итуруп, не являющихся предметом переговоров.

Напомним, группа депутатов Госдумы РФ составили протокольное поручение, согласно которому Комитет по международным делам ГД РФ должен запросить у МИД РФ информацию о промежуточных итогов переговоров по Курилам, проходившим в ткущем году.

Острова принадлежат России по итогам Второй мировой войны.