МЭР: в ближайшие 18 лет зарплаты россиян вырастут в 1,6 раза

Устойчивый экономический рост и увеличение производительности труда будут способствовать росту заработной платы россиян.

Такие данные содержатся в долгосрочном прогнозе социально-экономического развития России до 2036 года.

Его подготовило Минэкономразвития. В ведомстве считают, что рост реальной заработной платы в долгосрочной перспективе cтабилизируется на уровне 2,6%, а в целом за 2019-2036 годы увеличится 1,6 раза.

При этом будет расти и реальные располагаемые доходы населения. Это может произойти за счет мер государственной политики, таких, как увеличение оплаты труда, пенсионного обеспечения, социальных выплат и снижения расходов населения, например, за счет уменьшения ставок по ипотечному кредитованию.

По оценке министерства, рост реальных располагаемых денежных доходов россиян в среднем составит 2% в 2019-2024 годах, 2,5% в 2025-2030 годах, а в 2031-2036 годах увеличится до 2,7%, сообщает "Российская газета".

Тем временем, институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС опубликовал ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения. В целом можно сделать один общий вывод – население ожидает социально-экономических улучшений в следующем году чуть больше, чем раньше, даже несмотря на падение некоторых важных показателей сейчас. Однако ожидания расходятся с реальностью.

Пока никаких оснований для позитивных тенденций нет. Даже в условиях, когда все карты уже раскрыты, и ясно, что никто из сильных мира сего не собирается следовать догматам свободной торговли, наши представители, в том числе на последнем саммите АТЭС, присягают свободе торговли "святее папы римского". При том, что нашей стране это абсолютно не выгодно, если ставить прицел задач на научно-технологическое развитие. Поэтому, к сожалению, при такой политике пока никаких оснований для позитивных сдвигов я не вижу.