В Россию запрещен ввоз более 490 тонн зараженных турецких апельсинов и мандаринов

Россельхознадзор не допустил к ввозу в Россию более 490 тонн зараженных турецких апельсинов и мандаринов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"За период с 10 по 17 декабря 2018 года на упаковочной станции Narka региона Адана сотрудниками Россельхознадзора досмотрено 136 предназначенных к поставкам в Россию партий цитрусовых в количестве 3 тыс. 131 тонны. В 21 партии (492,5 тонны) обнаружен карантинный для стран – членов Евразийского экономического союза объект – средиземноморская плодовая муха", - говорится в сообщении.

Как сообщало Накануне.RU, Россельхознадзор с 20 ноября этого года вводит запрет на транзит по территории России в Казахстан мяса птицы, произведенное в США.