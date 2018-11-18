Россельхознадзор запретил транзит по территории России в Казахстан американских "ножек Буша"

Россельхознадзор с 20 ноября этого года вводит запрет на транзит по территории России в Казахстан мяса птицы, произведенное в США, об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Как оказалось, в Казахстане нет никакой внутренней системы отслеживания перемещения товаров.

Просроченные окорочка в октябре этого года уже были выявлены. Например, в мясе птицы, произведенном американскими предприятиями "Mountaire Farms Incorporated" и "Equity Group-Kentucky Division", были найдены лекарства, которые ускоряют рост тканей курицы.

Данный груз приехал из Евросоюза - Россельхознадзор решил отправить мясо обратно: все партии общим весом 185 тонн.