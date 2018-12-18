В Екатеринбурге открывается выставка о его небесной покровительнице: экспонаты привезли со всей страны

19 декабря в екатеринбургском Музее изобразительных искусств откроется выставка о святой великомученице Екатерине, в которой собраны произведения музейных и частных собраний со всей России. В музее также восстановлена постоянная экспозиция иконописи, в ней представлены лучшие образцы иконописи горнозаводского Урала – "золотой век" невьянской иконы. Открытие двух залов стало возможным благодаря финансовой поддержке Фонда святой Екатерины, передает корреспондент Накануне.RU.

В первом музейном зале представлены 55 икон из собрания музея ИЗО, которые не выставлялись восемь лет из-за отсутствия возможностей для их содержания. В зале провели реконструкцию и создали все необходимые условия для хранения икон.

"Иконы – это всегда такой сложный материал для экспозиционеров, потому что требуется зал, где более-менее устойчивый климат, вернее, достаточно сильно устойчивый климат, потому что икона – это дерево, и оно очень активно реагирует на влажность. И вот сейчас появилась возможность сделать отдельное пространство, в котором мы можем влиять на влажность и температуру, теперь мы не побоялись выставить наши главные вещи", – пояснил директор музея ИЗО Никита Корытин.

Предшественником создания этой экспозиции стал выставочный проект, посвященный одной из самых прославленных династий – иконописцев Богатыревых. Во многом благодаря своим иконописцам Невьянск превратился в важнейший художественный и ремесленный центр с мастерскими, имеющими собственный стиль и отличительные черты.

Одной из важных частей совместного с Фондом святой Екатерины проекта стало открытие еще одного выставочного зала под названием "Святая великомученица Екатерина". Эта выставка будет первой в программе ежегодных выставок, проходящих в рамках подготовки празднования 300-летия Екатеринбурга.

С 19 декабря по 17 марта екатеринбуржцы смогут увидеть 40 произведений русского искусства XVII – начала XX века, связанных с образом великомученицы.

На выставке представлены экспонаты из разных музеев страны, например, из Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва, Московского музея русской иконы, Ярославского художественного музея и других. Также в музей поступили экспонаты из частных собраний Вячеслава Момота, Сергея и Татьяны Подстаницких, антикварного салона "Оранта" и екатеринбургского коллекционера Алексея Тимощука.

"Фонд святой Екатерины принял участие в реставрации двух залов. Первый зал посвящен святой Екатерине, здесь собраны иконы, по сути, со всей России. Второй зал посвящен невьянской иконе, эти работы не выставлялись порядка восемь лет, и неизвестно, были бы они выставлены без помощи фонда", – рассказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Он отметил, что не так давно Екатеринбург отмечал день своей небесной покровительницы, а эта выставка – своеобразный подарок городу к Рождеству и Новому году. По его словам, это лишь первый шаг, в ближайшем году фонд будет совместно работать с музеем ИЗО, чтобы привозить интересные работы со всего мира, прежде всего – из Европы.

Также в планах фонда – создание музея святой великомученицы, Александр Андреев выразил уверенность, что к 300-летию города такой музей появится.