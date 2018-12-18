В Прикамье мать двоих детей два часа ждала врачей и умерла в карете "скорой"

В Прикамье началась прокурорская проверка после смерти 32-летней жительницы поселка Южный-Коспашский Кизела: смерть наступила якобы из-за того, что ее поздно привезли в клинику, передает корреспондент Накануне.RU.

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По некоторым данным, 16 декабря перед прогулкой с сыновьями двух и четырех лет женщине стало плохо. Домой срочно вернулся ее муж и вызвал "скорую". В ответ ему сказали, что "свободных машин нет", и предложили ждать. В итоге медиков он дожидался якобы два часа – им пришлось ехать из Губахи. Когда пострадавшую все-таки повезли в клинику, было уже поздно – она умерла в карете "скорой", которая мчалась в Березники.

В пресс-службе прокуратуры края Накануне.RU сообщили, что ее сотрудники проверят качество работы кизеловской больницы №4. Для этого привлекут специалистов краевого министерства здравоохранения и фонда медицинского страхования.

Отметим, это не первый случай проблем с госпитализацией в Кизеле. Осенью о трагедии жительницы Прикамья рассказал депутат госдумы Дмитрий Ионин. Из-за болезни на ногах пенсионерки - не заживающие раны. Политик со ссылкой на представителя пенсионерки Дмитрия Пыртикова рассказал, что бригада "скорой помощи" приехала, возмутилась, что в комнате "ужасно пахнет", а в больнице "нет мест", и если женщина "доживёт до понедельника", то медики подумают, чем ей помочь. Вскоре ее все-таки удалось определить в клинику.