18 Декабря 2018
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Происшествия Пермский край

Умерла в пути. В Прикамье следователи проверят действия врачей "скорой помощи" после смерти молодой женщины

В Пермском крае сотрудники следственного комитета проверят действия медицинских работников после гибели 32-летней женщины.

Установлено, что женщина умерла в машине "скорой" в тот момент, когда ее везли из Кизела в Березниковскую горбольницу - инцидент произошел 16 декабря, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Пермскому краю.

Установлено, что муж женщины вызвал "скорую" и сообщил, что у его жены очень сильно болит голова. На момент вызова все бригады были заняты. Как только одна из бригад освободилась, к женщине тут же выехали и забрали ее в больницу. По пути врачи делали все возможное для того, чтобы спасти пациентку, однако она умерла.

Есть информация, что женщина страдала заболеванием мозга.

"Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти женщины", - добавили в СК.

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Умерла в пути. В Прикамье следователи проверят действия врачей "скорой помощи" после смерти молодой женщины

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Теги: Кизел, смерть, гибель, скорая помощь, врачи, женщина, головная боль, заболевание, СК



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