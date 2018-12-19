19 Декабря 2018
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В минздраве Прикамья прокомментировали смерть пациентки в "скорой"

В минздраве Пермского края прокомментировали гибель 32-летней женщины в Кизеле, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам и. о. министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой, 32-летняя мать двоих детей скончалась из-за отказа от операции. Об этом она сообщила в своем инстаграм.

"У девушки было тяжелое заболевание, которое можно было бы вылечить операцией, однако пациентка тогда отказалась от оперативного вмешательства. СМИ много писали со слов мужа, что причина в том, что скорая долго ехала, но мы провели тщательный разбор ситуации — это был практически безнадежный случай, спасти девушку могла только экстренная операция в сосудистом центре, даже самая быстрая на свете скорая тут не смогла бы помочь", - заявила Оксана Мелехова.

Тем не менее, на следующей неделе глава краевого минздрава намерена лично отправиться в Кизел, и в соседние города чтобы осмотреть организацию медпомощи. Оксана Мелехова сообщила, что будет детально разобран как этот случай, так и ряд других, на которых от пациентов поступали жалобы в последнее время.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту смерти жительницы поселка Южный-Коспашский Кизела.

Ранее сообщалось, что 16 декабря перед прогулкой с сыновьями двух и четырех лет женщине стало плохо. Домой срочно вернулся ее муж и вызвал "скорую". В ответ ему сказали, что "свободных машин нет", и предложили ждать. В итоге медиков он дожидался якобы два часа – им пришлось ехать из Губахи. Когда пострадавшую все-таки повезли в клинику, было уже поздно – она умерла в карете "скорой", которая мчалась в Березники.

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В минздраве Прикамья прокомментировали смерть пациентки в "скорой"

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Теги: скорая помощь, больница, Кизел, пациентка, смерть, госпитализация



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