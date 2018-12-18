В финансовом управлении Курганской области - новый руководитель

Бывший директор департамента экономического развития Курганской области Константин Ермаков назначен и.о. замгубернатора - начальником финансового управления региона, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.

Елена Лукашук, которая занимала эту должность, стала первым замом Ермакова.

Во время первых кадровых чисток врио губернатора Вадима Шумкова Ермаков был отстранен от руководства департаментом экономразвития и вернулся в финансовое управление, где и работал ранее.