Челябинской школьнице, которая сбила полицейского, добавили обвинений

15-летняя девочка из Челябинска, которая сбила стажера-гаишники, будучи пьяной за рулем, может расширить свое уголовное амплуа - в отношении нее ведется проверка по другим основаниям.

В суде Ленинского района Челябинска рассматривается уголовное дело в отношении девочки, она обвиняется по двум статьям УК РФ: части 1 статьи 163 ("Вымогательство") и пункту "г" части 2 статьи 161 ("Грабёж"), сообщает РИА Новости.

"В первом случае она вымогала у другой несовершеннолетней тысячу рублей, в другом случае она у двух других школьниц забрала золотые серьги, которые с помощью знакомого, имеющего паспорт, реализовала через ломбард, выручив три тысячи рублей", — рассказала старший помощник прокурора Ленинского района Челябинска Олеся Хлызова.

Напомним, авария произошла ночью 17 ноября на автодороге "Меридиан" в Челябинске - 15-летняя девочка сбила стажера ГИБДД, который потребовал водителя остановиться. Мужчина получил травмы - ссадины и ушибы. Девочку закрыли под домашний арест. Ранее стало известно, что следователи проверяют полицейских, которые не заявили о факте наезда на стажера ДПС.