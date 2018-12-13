В Челябинске проверяют инспектора ДПС, который скрыл, что его сбила пьяная школьница

13 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Писатель номенклатуры, а не народа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Челябинская область Уральский ФО

В Челябинске проверяют инспектора ДПС, который скрыл, что его сбила пьяная школьница

В Челябинской области проводится проверка в отношении сотрудника ДПС, которого сбила 15-летняя школьница, находившаяся за рулем автомобиля.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР региона, ночью 17 ноября 15-летняя несовершеннолетняя, управляя машиной, совершила наезд на сотрудника ДПС. Инцидент произошел на автодороге "Меридиан" в Калининском районе областного центра.

В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям сотрудников полиции, не зафиксировавшим ДТП.

Ранее сообщалось, что школьница была пьяна, когда управляла "Мерседесом". Сотрудник ГИБДД получил повреждения и ссадины.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Челябинске проверяют инспектора ДПС, который скрыл, что его сбила пьяная школьница

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ДПС, полиция, школьница, ДТП



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.12.2018 14:25 Мск В Челябинске инспектор ДПС скрыл от начальства тот факт, что его сбила пьяная школьница

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1259

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети