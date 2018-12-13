В Челябинске проверяют инспектора ДПС, который скрыл, что его сбила пьяная школьница

В Челябинской области проводится проверка в отношении сотрудника ДПС, которого сбила 15-летняя школьница, находившаяся за рулем автомобиля.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР региона, ночью 17 ноября 15-летняя несовершеннолетняя, управляя машиной, совершила наезд на сотрудника ДПС. Инцидент произошел на автодороге "Меридиан" в Калининском районе областного центра.

В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям сотрудников полиции, не зафиксировавшим ДТП.

Ранее сообщалось, что школьница была пьяна, когда управляла "Мерседесом". Сотрудник ГИБДД получил повреждения и ссадины.