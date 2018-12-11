11 Декабря 2018
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Происшествия Челябинская область

В Челябинске инспектор ДПС скрыл от начальства тот факт, что его сбила пьяная школьница

Инспектор ГИБДД скрыл от начальства факт того, что его сбила пьяная школьница на "Мерседесе".

Инцидент произошел утром 17 ноября на улице Новомеханической - девушка не остановилась на требование инспектора, сбила его и поехала дальше, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Сотрудник ГИБДД получил повреждения и ссадины. Полицейский не стал сообщать о данном факте своему руководству, чем нарушил закон "О полиции". Сейчас его ждет уголовное наказание.

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В Челябинске инспектор ДПС скрыл от начальства тот факт, что его сбила пьяная школьница

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