На Южном Урале школьницу, которая в пьяном виде сбила инспектора ДПС, суд отправил под домашний арест

В Челябинске суд отправил школьницу, которая на "Мерседесе" в пьяном виде сбила сотрудника ГИБДД, под домашний арест.

Как ранее сообщало Накануне.RU, авария произошла ночью 17 ноября на автодороге "Меридиан" в Челябинске - 15-летняя девочка сбила стажера ГИБДД, который потребовал водителя остановиться. Мужчина получил травмы - ссадины и ушибы.

Сообщается, что причиной домашнего ареста стал не наезд на стажера ГИБДД, а обвинение в грабеже.

Ранее стало известно, что следователи проверяют полицейских, которые не заявили о факте наезда на стажера ДПС.